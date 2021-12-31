Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm canlı izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle

İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem yer alıyor. 2021'in son saatlerini İbo Show izleyerek geçirmek isteyenler, haberimizde verdiğimiz Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm canlı izle | İbo Show yılbaşı özel 2022 full, tek parça izle linklerine ulaşabilir....

STAR TV CANLI YAYIN İBO SHPW YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE | İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL 2022 FULL, TEK PARÇA İZLE

Star TV’de yılbaşı akşamı İbo Show ekrana gelecek. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show’un konukları arasında ünlü ismin oğlu İdo Tatlıses de bulunuyor. İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. İdo, Şafak Sezer ile bir sürpriz yapacak. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yılbaşı özel bölümü cuma akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

STAR TV CANLI YAYIN İBO SHPW YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL 2022 FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜNLÜ İSİMLER STAR’DA!

Star’ın yılbaşı ekranı, dev isimleri yılbaşında evlerinize konuk edecek. Yeni yıla, ‘İbo Show Yılbaşı’ ile girmeye hazırlanan Star, hem unutulmaz bir gece yaşatacak hem de milyonları ekran başına kilitleyecek. Bu çok özel programın konukları ise; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer… Aynı zamanda Oryantal Didem’de bu çok özel gecede dans performansıyla renk katacak. Yeni yıl coşkusunun yaşanacağı ‘İbo Show Yılbaşı’ özel programı, müziğin ve eğlencenin tek adresi olacak.

‘İBO SHOW’ ‘İDO SHOW’ MU OLUYOR?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. Babası İbrahim Tatlıses’in tahtına göz diken İdo, Şafak Sezer ile yaptığı büyük sürprizle herkesi şaşkına çevirecek.

İBO SHOW'DA ÇOK KONUŞULACAK İTİRAFLAR

Birbirinden renkli dakikaların yaşandığı programda müzik ve eğlence eksik olamayacak. İdo Tatlıses ve İrem Derici'nin özel hayatlarına dair yaptıkları itirafların da yer alacağı İbo Show Yılbaşı, milyonları ekran başına kilitleyecek.

MÜZİK VE EĞLENCEYE DOYACAKSINIZ

Yılbaşı gecesine unutulmaz şarkılar ve kahkaha dolu bir geceyle girmek için herkes ekran başına... Milyonların sevdiği ünlü sanatçılar; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer ve İdo Tatlıses hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını bu çok özel gecede söylerken, ünlü komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu bir geceye imza atacak. Kahkahanın ve eğlencenin eksik olmayacağı ‘İbo Show Yılbaşı’, herkesi ekran başına kilitleyecek.