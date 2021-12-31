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Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle

2022'ye TV karşısında girenler ve İbo Show izleyerek eğlenenler programı yeniden izlemek istiyorlar. Bu kapsamda Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle haberimizde...

Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle

İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem yer aldığı program vatandaşları hem güldürdü, hem eğlendirdi. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle haberimizde... 

STAR TV  İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL  İZLE | İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL 2022 FULL, TEK PARÇA İZLE

Star TV’de yılbaşı akşamı İbo Show ekrana gelecek. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show’un konukları arasında ünlü ismin oğlu İdo Tatlıses de bulunuyor. İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk oldu.

Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle

 İdo, Şafak Sezer ile bir sürpriz yaptı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yılbaşı özel bölümü 31 Aralık 2021 Cuma akşamı saat 20:00'de ekrana geldi.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL 2022 FULL, TEK PARÇA İZLE

Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle

Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle

Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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