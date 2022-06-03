Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 3 Haziran Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Star TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 24. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

STAR TV CANLI YAYIN KADERİMİN OYUNU 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

SON BÖLÜM ÖZET

Nergis ve Uğur kaçarken karşılarına beklemedikleri birinin çıkmasıyla yeni bir anlaşma yapmaya mecbur kalırlar. Cemal’in sevdiklerinin hayatlarını korumak için aldığı karar Asiye’de hayal kırıklığı yaşatırken, Mahir bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışır.

Her şeyin istediği gibi gittiğini düşünen Helin’in hayatı çalan bir telefonla alt üst olur. Asiye ise bu durumdan dolayı sorumlu tutulacağından habersizdir. Helin’in Asiye’yle olan hesaplaşmasından haberdar olan Cemal bütün oyunu yeni baştan kuracaktır.

KADERİMİN OYUNU 23. BÖLÜM CANLI İZLE

STAR TV CANLI YAYIN KADERİMİN OYUNU 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE