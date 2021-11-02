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Star TV canlı yayın Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm canlı izle

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrollerinde olduğu Sana Söz dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Star TV canlı yayın Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Star TV canlı yayın Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm canlı izle

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi ‘Sana Söz’, 2 Kasım Salı günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Sana Söz'ün ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Star TV canlı yayın Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Star TV canlı yayın Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm canlı izle

STAR TV CANLI YAYIN SANA SÖZ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SANA SÖZ İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Elif Karaca, Türkiye’nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerle, suçlularla mücadele etmiştir. 

Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.

Ayşe’yle yakın yaşlardaki Nurhayat’ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer’in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif’in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat’ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer’i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar. Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat’a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizemini de çözeceklerdir.

STAR TV CANLI YAYIN SANA SÖZ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SANA SÖZ İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Star TV canlı yayın Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm canlı izle

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