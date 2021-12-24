NGM Medya imzalı, başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu heyecan dolu 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler için Star TV Kaderimin Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm Youtube izle haberimizde...

STAR TV KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Asiye’nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal’in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis’i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye’yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye’nin bu hamlesi Cemal’in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

STAR TV CANLI YAYIN KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet'in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir'i karşı karşıya getirir. Harun'un Mahir'e yaptığı sürpriz teklif, Cemal'in de hayatını büyük ölçüde etkiler. Genç adamın aldığı ani karar, Asiye'yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çeker.

OYUNCULARI

Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alırken, Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu gibi kendisini kanıtlamış isimler dizinin ekibinde yer alıyor...