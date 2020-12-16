2 Ocak Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne Aşk Masalı adlı yerli sinema filmi ile başlarken, gündüz kuşağında "En Güzel Bölüm" tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise "İbo Show" yılbaşı özel bölümünün tekrarı izleyici karşısında olacak. İşte 2 Ocak Cumartesi Star TV yayın akışı...

STAR TV 2 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

09:30 Afacan Beşler

11:30 Aşk Masalı

13:45 Menajerimi Ara

16:15 En Güzel Bölüm

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 STAR Ana Haber

20:00 İbo Show / tekrar