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Star TV Yayın Akışı

Ekranların sevilen kanalı Star TV 2 Ocak Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Aşk Masalı" adlı yerli sinema filmi ile başlarken, akşam ise "İbo SHOW" yılbaşı özel tekrar bölümü ile seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 2 Ocak Cumartesi yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı

2 Ocak Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne Aşk Masalı adlı yerli sinema filmi ile başlarken, gündüz kuşağında "En Güzel Bölüm" tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise "İbo Show" yılbaşı özel bölümünün tekrarı izleyici karşısında olacak. İşte 2 Ocak Cumartesi Star TV yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı

STAR TV 2 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

09:30 Afacan Beşler
11:30 Aşk Masalı
13:45 Menajerimi Ara
16:15 En Güzel Bölüm
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 STAR Ana Haber
20:00 İbo Show / tekrar

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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