Star TV Yayın Akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba

23 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" başlarken, gündüz kuşağında " Gerçeğin Peşinde" program yer alırken, akşam ise yerli dizi 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte 23 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı...

STAR TV 23 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yerli dizi : Söz

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yerli dizi

00:30 Yerli dizi