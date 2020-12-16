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Star TV Yayın Akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba

Ekranların sevilen kanalı Star TV 23 Aralık Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yerini alırken, akşam ise yerli dizi seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 23 Aralık Çarşamba yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba

 23 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" başlarken, gündüz kuşağında " Gerçeğin Peşinde" program yer alırken, akşam ise yerli dizi 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte 23 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba

STAR TV 23 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yerli dizi : Söz
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yerli dizi
00:30 Yerli dizi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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