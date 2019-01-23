Star TV yayın akışı 24 Ocak | Avlu yeni bölüm saat kaçta? Avlu Fragman

Avlu yeni bölüm ne zaman? Hangi tarihte başlayacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ederken dizinin fragmanları ekranlarda dönmeye başladı.Peki Avlu'da bu hafta neler olacak? Avlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Avlu yeni bölüm fragmanı..

AVLU'DA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu 26.son bölümde; Denize karşı cephe alan Azra, her defasında onun büyük bir yıkıma uğramasına sebebiyet verecek hamlelerde bulunmasıyla tansiyon seviyesi gün geçtikçe daha da yükselmeye başladı. Avlu son bölümde; Zerrin, cezaevinde meydana gelen istenmeyen hadiselere zemin hazırlayan kişinin Deniz olduğunu düşünerek ve onu çileden çıkaracak sözlerde bulunarak aba altından sopa göstermeye başladı. Duydukları karşısında kan beynine sıçrayan Deniz ise tüm gücünü ve kararlılığını ortaya koyarak Zerrin’e amansızca meydan okudu. Fakat Deniz karşısındaki güç savaşında galip gelmek isteyen Zerrin’in hesap edemediği bir nokta vardır, Deniz’in elinde kendisini alt edecek önemli bir koz bulunmaktadır. Cezaevinde üstünlüğün ve hakimiyetin yegane sahibi olmak hedefi bulunan Zerrin’in, bu yolda karşısında en büyük engellerden biri olarak gördüğü Kudret’in farklı bir cezaevine sevk edilmesi adına faaliyete geçti ve planlarını uygulamaya koydu.

AVLU 27.BÖLÜM NEDEN YAYINLANMIYOR, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Avlu 27.bölümün seyircisiyle buluşacağı tarihin Star TV yayın akışında bulunmasının ardından en son gelişmeleri pür dikkat takip eden izleyiciler tarafından Avlu yeni bölümü ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? yönündeki sorgusunu tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Avlu 27.bölüm neden yayınlanmıyor? araştırmasını sıklıkla sürdüren seyirci için hem yılbaşı tatili hem de alınan karar doğrultusunda bütün dizilerin 3 hafta süresince yayın yapmayacak olmasıyla nedeniyle ekranlarda bulunmadı. Tüm bunların dışında dizinin yapımcısı tarafından kesin ve net bir açıklama gerçekleştirilmesiyle birlikte Avlu yeni bölümünün 24 Ocak Perşembe tarihinde yayınlanacağı seyircilerle paylaşıldı.



AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

AVLU YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI!

AVLU YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI!