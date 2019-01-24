Star TV ekranlarının sevilen dizisi İstanbullu Gelin Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Eski günlere adeta yeniden dönen Boranlar'da sular duruluyor mu? Esma Sultan'ın son bölümde hastalığını açıklamasıyla adeta bir dönüm noktası yaşayan Boran ailesini neler bekliyor? Esma ile Galip evliliklerinin ardından çıktıkları balayında eğlenceli görüntülerle ekranlarda olacakken Firet ile İpek'in ilişkisinde ipler iyice geriliyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi İstanbullu Gelin ne zaman hangi tarihte yayında?

İSTANBULLU GELİN 69.BÖLÜM NEDEN YAYINLANMIYOR, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

İstanbullu Gelin 69.bölümün ekrana geleceği tarihin Star TV yayın akışında bulunmamasının sonrasında her sahnesiyle ses getiren dizi projesinin tutkunları tarafından İstanbullu Gelin yeni bölümü ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? yönünde sorgulamalarını son sürat sürdürmeye koyuldu. İstanbullu Gelin 69.bölüm neden yayınlanmıyor? Araştırmasına ağırlıklı olarak devam eden dizi severler için, hem yılbaşı tatili hem de tüm dizilerin 3 hafta boyunca yayın gerçekleştirmeyecek olması nedeni ile ekranlarda olmayacağı duyuruldu. Aynı zamanda heyecan ve merakla izlenen dizinin yapımcısı kanadından resmi bir açıklama yapılarak İstanbullu Gelin yeni bölümünün 25 Ocak tarihinde yayınlanacağı seyircisiyle paylaşıldı.

İSTANBULLU GELİN 69.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Star TV ekranlarının en çok takip edilen dizi projelerinden İstanbullu Gelin 69.bölüm fragmanı yayınlandı.

Esma’nın hastalığından sonra Boranlar tekrar kenetleniyor

Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır. Süreyya sorumluluklarının bilincinde dik durmaya çalışırken Dilara ile hiç istemediği bir çatışmada bulur kendini. Fikret için ise her şey daha da karışmaya başlamıştır. Bir yandan annesinin hastalığı, Garip’le konakta yaşama fikri diğer yanda İpek ile bir türlü oturtamadıkları evlilikleriyle sıkışmış hissetmekte her şeye yeniden başlamak istemektedir ancak bu düşündüğü gibi kolay değildir…

İSTANBULLU GELİN 69.BÖLÜM 2. FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV ekranlarında 28 Aralık Cuma akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin 68.son bölümde; Esma'nın yakalandığı hastalığı öğrenen Garip'in ikna edici çalışmaları, güven verici konuşmaları, desteği ve ilgisi sayesinde beraberliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldılar. İzleyici kitlesini beklenmedik gelişmeleriyle ağırlayan İstanbullu Gelin son bölümde; Birbirinden daha fazla ayrı kalamayan ve büyük bir aşkla bağlı olan Esma ve Garip'in tekrardan dünya evine girme kararı alması beraberinde konakta Boranlar cephesinde kriz durumunun oluşmasına sebebiyet verdi. Esma'nın hayatını birleştirip yuva kuracağı Garip'in de bundan böyle Boranlar'la birlikte aynı çatı altında yaşayacak olması sonucu Faruk ve Fikret konağı terk etme kararı alırken, Esma ve Garip ise her şeye rağmen konakta gerçekleştiren nikah töreniyle sonsuz birlikteliğe imza attılar. Esma ise nikahının kıyılmasıyla birlikte sürpriz bir şekilde atağa geçerek oğullarına Alzheimer hastalığına yakalandığını, bu sebepten ötürü yaşamını sevdiği tüm insanlarla idame ettirmek istediğini açıklayarak konaktan ayrılmamaları ricasında bulundu.

İSTANBULLU GELİN SON 69. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı "İstanbullu Gelin" sürükleyici hikayesiyle izleyiciden büyük ilgi görüyor.

İlk görüşte birbirlerine gönüllerini kaptıran Bursalı işadamı Faruk ile İstanbullu güzel Süreyya'nın tutku dolu aşkları son hızla devam ediyor. Sevilen çiftin fotoğraflarını sizler için derledik...

STAR TV YAYIN AKIŞI

03:30 CESUR VE GÜZEL / TKR

05:20 GÜZEL KÖYLÜ / / TKR

07:45 MESUT YAR İLE BUGÜN

10:15 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

11:30 PARAMPARÇA / TKR

14:00 NERGİS ZAMANI / TKR

16:15 ANNE / TKR

18:05 KİRALIK AŞK / TKR

19:30 STAR ANA HABER

20:45 İSTANBULLU GELİN / TKR

23:45 EYVAH DÜŞÜYORUM