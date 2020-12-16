Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümde neler olacak?

25 Aralık Cuma Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" başlarken, gündüz kuşağında " Gerçeğin Peşinde" program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Akrep" 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte 25 Aralık Cuma Star TV yayın akışı...

STAR TV 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20.00 Akrep

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda’nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan’a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret’in Ferda’dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan’ı çılgına çevirir. Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve’nin aşağılanmasının acısıyla Perihan’a tuzak kurar. Duru ve Şahin’in gerçekleri öğrenmek için Ferda’ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda’nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras’ı sorgulamaya başlar. Aras ile Duru’nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru’ya Aras’la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.