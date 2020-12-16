Star TV Yayın Akışı| Akrep yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Akrep" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı...
18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Akrep" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı...
STAR TV 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Akrep