Star TV Yayın Akışı| Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Akrep" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 111 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

STAR TV 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Menajerimi Ara

18.40 Star Haber

20:00 Akrep