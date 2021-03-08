Star TV Yayın Akışı| Akrep yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Akrep" yeni bölümü ile seyirci karşısında olacak. İşte 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...
STAR TV 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Akrep" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 111 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...
STAR TV 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Menajerimi Ara
18.40 Star Haber
20:00 Akrep