Star Tv yayın akışı Çarşamba | Star Tv bugün ne var? 2 Eylül Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 2 Eylül Çarşamba günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 2 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 2 Eylül Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Aramızda Kalsın

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema