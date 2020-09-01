Star Tv yayın akışı Çarşamba | Star Tv bugün ne var? 2 Eylül Çarşamba yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 2 Eylül Çarşamba günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 2 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı ve 2 Eylül Çarşamba günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 2 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 2 Eylül Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Aramızda Kalsın
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi/sinema