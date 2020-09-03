Star TV yayın akışı Cuma | Star TV bugün ne var? 4 Eylül Cuma yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 4 Eylül Cuma günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 4 Eylül Cuma Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 4 Eylül Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Aramızda Kalsın

18.40 Star Haber

20:00 Mumya

00:50 Medcezir

MUMYA STAR TV'DE

Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu kendisine yapılanları tüm öfkesiyle ödetmeye kararlıdır.

Yönetmen: Alex Kurtzman

Oyuncular: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis

KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

Yayın Günü: 4 Eylül Cuma

Yayın Saati: 20.00