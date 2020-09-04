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Star TV yayın akışı Cuma | Star TV bugün ne var? 5 Eylül Cumartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 5 Eylül Cumartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 4 Eylül Cuma Star TV yayın akışı...

Star TV yayın akışı Cuma | Star TV bugün ne var? 5 Eylül Cumartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 5 Eylül Cumartesi günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 5 Eylül Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 5 Eylül Cumartesi Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi/sinema

18.45 Star Haber

20:00 İntikam Oyunu

22:00 Bir Demet Tiyatro

23:45 Ölüm Dövüşü

Star TV yayın akışı Cuma | Star TV bugün ne var? 5 Eylül Cumartesi yayın akışı

İntikam Oyunu

Başrolünde Bruce Willis’in yer aldığı ‘İntikam Oyunu’ filminin yönetmen koltuğunda Brett Donowho oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise; Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sophia Bush ve Mike Epps yer alıyor.

Yönetmen: Brett Donowho
Oyuncular: Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sophia Bush, Mike Epps
Tür: Aksiyon, Macera
Ülke: 2018 / A.B.D. & Kanada

Konusu:
Orta batıdan çıkıp gelen MacGregor kardeşler büyük bir krizin eşiğindedir. En küçük erkek kardeşlerinin nişanlısı, insan kaçakçılığını yöneten bir ekip tarafından kaçırılmıştır. En küçüklerine yardım etmek isteyen 2 kardeş, bir suç baronu ve dürüst bir polis, askeri eğitimlerine ve dayanıklıklarına başvurmalı ve aile için verilebilecek en önemli mücadeleye girişmelidir...

Yayın Günü: 26 Haziran Cuma
Yayın Saati: 20.00 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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