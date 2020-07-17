Star Tv yayın akışı Cumartesi |Star Tv bugün ne var? 18 Temmuz Cumartesi yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 18 Temmuz Cumartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 18 Temmuz Cumartesi Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 18 Temmuz Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI 18 TEMMUZ CUMARTESİ
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Yerli dizi/sinema
13:00 Yerli dizi/sinema
15:30 Yerli dizi/sinema
18.45 Star Haber Hafta Sonu
20:00 Madagaskar Penguenleri
MADAGASKAR PENGUENLERİ
Madagaskar serisinin sevilen Penguenleri; Skipper, Kowalski, Rico ve Private'in casusluk macerasına odaklanacağımız filmin seslendirme kadrosunda; Benedict Cumberbatch, Eric Darnell, John Malkovich ve Simon J. Smith yer alıyor.
Yönetmen: Eric Darnell, Simon J. Smith
Türkçe Seslendirme: Sinan Divrik, Faruk Akgören, Ali Ekber Diribaş
MADAGASKAR PENGUENLERİ KONUSU
Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.
Yayın Günü: 18 Temmuz Cumartesi
Yayın Saati: 20.00
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