Star Tv yayın akışı Cumartesi |Star Tv bugün ne var? 18 Temmuz Cumartesi yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 18 Temmuz Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV YAYIN AKIŞI 18 TEMMUZ CUMARTESİ

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Yerli dizi/sinema

13:00 Yerli dizi/sinema

15:30 Yerli dizi/sinema

18.45 Star Haber Hafta Sonu

20:00 Madagaskar Penguenleri

MADAGASKAR PENGUENLERİ

Madagaskar serisinin sevilen Penguenleri; Skipper, Kowalski, Rico ve Private'in casusluk macerasına odaklanacağımız filmin seslendirme kadrosunda; Benedict Cumberbatch, Eric Darnell, John Malkovich ve Simon J. Smith yer alıyor.

Yönetmen: Eric Darnell, Simon J. Smith

Türkçe Seslendirme: Sinan Divrik, Faruk Akgören, Ali Ekber Diribaş

MADAGASKAR PENGUENLERİ KONUSU

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.

Yayın Günü: 18 Temmuz Cumartesi

Yayın Saati: 20.00