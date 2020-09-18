Star TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 19 Eylül Cumartesi yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 19 Eylül Cumartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 19 Eylül Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 19 Eylül Cumartesi günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 19 Eylül Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 19 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli dizi/sinema
16.15 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İyi Günde Kötü Günde
02:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk