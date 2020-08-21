Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendiren besinlerStar Tv yayın akışı Cumartesi | Star Tv bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi yayın akışıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası dolar kuru ne oldu?Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 20 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiBaşını pres makinesine sokarak intihar ettiHarry Maguire, Yunan adası Mikonos'ta gözaltına alındı!Skandal görüntülere Çin'den pes dedirten yanıtKanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 22 Ağustos CumartesiTV8 yayın akışı | 22 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?FOX TV Yayın akışı | 22 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Star Tv yayın akışı Cumartesi | Star Tv bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı Cumartesi | Star Tv bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 21 Ağustos Cuma günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 21 Ağustos Cuma Star TV yayın akışı...

Star Tv yayın akışı Cumartesi | Star Tv bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 22 Ağustos Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 22 Ağustos Cumartesi 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aİle

10:00 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli

22:15 Bir Demet Tiyatro

00:00 Çember

HIZLI VE ÖFKELİ

Hızlı ve Öfkeli'de Domenic Toretto, arabaların pahalı aksesuarlarını çalan bir çetenin baş üyesidir. Çok değerli elektronik ekipmanların çalınmış olması üzerine de baş şüpheli haline gelmiştir. Peşinde ise bu suçun muhattabını arayan bir sivil polis vardır. Bu sivil polis, bir yandan suçu araşırmak üzere çete ile samimi hale gelirken diğer yandan Domenic Toretto'nun kızkardeşine aşık olmuştur. Artık ortada çözülmesi gereken birden çok mesele vardır.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT