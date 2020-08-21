Star Tv yayın akışı Cumartesi | Star Tv bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 22 Ağustos Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 22 Ağustos Cumartesi 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aİle

10:00 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli

22:15 Bir Demet Tiyatro

00:00 Çember

HIZLI VE ÖFKELİ

Hızlı ve Öfkeli'de Domenic Toretto, arabaların pahalı aksesuarlarını çalan bir çetenin baş üyesidir. Çok değerli elektronik ekipmanların çalınmış olması üzerine de baş şüpheli haline gelmiştir. Peşinde ise bu suçun muhattabını arayan bir sivil polis vardır. Bu sivil polis, bir yandan suçu araşırmak üzere çete ile samimi hale gelirken diğer yandan Domenic Toretto'nun kızkardeşine aşık olmuştur. Artık ortada çözülmesi gereken birden çok mesele vardır.