Star Tv yayın akışı Cumartesi |Star Tv bugün ne var? 27 Temmuz Pazartesi yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 27 Temmuz Pazartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 27 Temmuz Pazartesi Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 27 Temmuz Pazartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
27 TEMMUZ PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
01:45 - Kaçak Gelinler / Tkr
04:00 - Türk Müziği / Tkr
05:00 - Aramızda Kalsın / Tkr
07:00 - İki Aile / Tkr
10:00 - Kaçak Gelinler / Tkr
13:30 - Aramızda Kalsın / Tkr
16:00 - Kara Sevda / Tkr
18:45 - Star Haber
20:00 - Mumya Geri Dönüyor
22:45 - Mumya Geri Dönüyor
MUMYA GERİ DÖNÜYOR 27 TEMMUZ PAZARTESİ STAR TV'DE
Mumya Geri Dönüyor'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor. Oyuncu kadrosunda; Brendan Fraser, Rachel Weisz ve Dwayne Johnson’ın yer aldığı filmin yönetmenliğini Stephen Sommers üstleniyor.
Yönetmen: Stephen Sommers
Oyuncular: Brendan Fraser, Rachel Weisz, Dwayne Johnson
Tür: Macera, Fantastik
Yıl 1935. Mumya’nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O’Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep’in mumyalanmış bedeni Londra’da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep’inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O’Connell’ların elindedir...
27 Temmuz 2020 Pazartesi
STAR, 20:00