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  3. Star Tv yayın akışı Cumartesi |Star Tv bugün ne var? 27 Temmuz Pazartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı Cumartesi |Star Tv bugün ne var? 27 Temmuz Pazartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 27 Temmuz Pazartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 27 Temmuz Pazartesi Star TV yayın akışı

Star Tv yayın akışı Cumartesi |Star Tv bugün ne var? 27 Temmuz Pazartesi yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 27 Temmuz Pazartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

27 TEMMUZ PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

01:45 - Kaçak Gelinler / Tkr

04:00 - Türk Müziği / Tkr

05:00 - Aramızda Kalsın / Tkr

07:00 - İki Aile / Tkr

10:00 - Kaçak Gelinler / Tkr

13:30 - Aramızda Kalsın / Tkr

16:00 - Kara Sevda / Tkr

18:45 - Star Haber

20:00 - Mumya Geri Dönüyor

22:45 - Mumya Geri Dönüyor

Star Tv yayın akışı Cumartesi |Star Tv bugün ne var? 27 Temmuz Pazartesi yayın akışı

MUMYA GERİ DÖNÜYOR 27 TEMMUZ PAZARTESİ STAR TV'DE

Mumya Geri Dönüyor'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor. Oyuncu kadrosunda; Brendan Fraser, Rachel Weisz ve Dwayne Johnson’ın yer aldığı filmin yönetmenliğini Stephen Sommers üstleniyor.

Yönetmen: Stephen Sommers

Oyuncular: Brendan Fraser, Rachel Weisz, Dwayne Johnson

Tür: Macera, Fantastik

Yıl 1935. Mumya’nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O’Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep’in mumyalanmış bedeni Londra’da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep’inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O’Connell’ların elindedir...

 

27 Temmuz 2020 Pazartesi

STAR, 20:00

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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