Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neler olacak?

29 Aralık Salı Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak. İşte 29 Aralık Salı Star TV yayın akışı...

STAR TV 29 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20.00 Yerli dizi/sinema

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?