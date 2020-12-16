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  3. Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 22 Aralık Salı yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yerini alırken, akşam ise yabancı sinema filmi seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 22 Aralık Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

 22 Aralık Salı Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" başlarken, gündüz kuşağında " Gerçeğin Peşinde" program yer alırken, akşam ise yabancı sinema filmi 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte 22 Aralık Salı Star TV yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

STAR TV 22 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20.00 Yerli dizi/sinema

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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