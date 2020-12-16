Star TV Yayın Akışı |İbo Show yeni bölümde neler olacak?

16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yer alacak. Akşam ise fenomen program "İBO Show" izleyici karşısında olacak. İşte 16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

STAR TV 16 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

İBO SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?