Star TV Yayın Akışı |İbo Show yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Star TV 16 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, akşam ise "İBO Show" yeni bölüm ile seyirci karşısında olacak. İşte 16 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı...
16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yer alacak. Akşam ise fenomen program "İBO Show" izleyici karşısında olacak. İşte 16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
STAR TV 16 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show