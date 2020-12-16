Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen program "İBO Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı...

STAR TV 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show