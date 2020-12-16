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Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, akşam ise sevilen program "İBO Show" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen program "İBO Show" yeni  bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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