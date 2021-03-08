Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Kanarya gençlik aşısı ile hayat bulacakTRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT'de13 Mart Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'deStar TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'daKanal D Yayın Akışı |Iron Man Kanal D'deFOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'taÇılgın sayısal loto sonuçları 13 Mart 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deShow TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Vahe ile Evdeki Mutluluk" programı ile başlarken, akşam ise sevilen program" İBO Show" yeni bölümü ile seyirci karşısında olacak. İşte 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen program " İBO Show" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT