Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da Ekranların sevilen kanalı Star TV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Vahe ile Evdeki Mutluluk" programı ile başlarken, akşam ise sevilen program" İBO Show" yeni bölümü ile seyirci karşısında olacak. İşte 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

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