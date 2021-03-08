Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Vahe ile Evdeki Mutluluk" programı ile başlarken, akşam ise sevilen program" İBO Show" yeni bölümü ile seyirci karşısında olacak. İşte 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı...
STAR TV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen program " İBO Show" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...
STAR TV 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show