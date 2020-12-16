Star TV Yayın Akışı |İbo SHOW yılbaşı özel bölümü
Ekranların sevilen kanalı Star TV 31 Aralık Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yerini alırken, akşam ise "İbo SHOW" yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 31 Aralık Perşembe yayın akışı...
31 Aralık Perşembe Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ile başlarken, akşam ise "İbo SHOW" birbirinden renkli konukları ile yılbaşı özel bölümüyle evleri şenlendirmeye geliyor. izleyici karşısında olacak. İşte 31 Aralık Perşembe Star TV yayın akışı...
STAR TV 31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 İbo SHOW
İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜNDE KONUKLARI KİMLER?
Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, Yılbaşı özel bölümüyle Perşembe akşamı 20:00'de Star'da...