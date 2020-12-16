Star TV Yayın Akışı |İbo SHOW yılbaşı özel bölümü

31 Aralık Perşembe Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ile başlarken, akşam ise "İbo SHOW" birbirinden renkli konukları ile yılbaşı özel bölümüyle evleri şenlendirmeye geliyor. izleyici karşısında olacak. İşte 31 Aralık Perşembe Star TV yayın akışı...

STAR TV 31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20.00 İbo SHOW

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜNDE KONUKLARI KİMLER?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, Yılbaşı özel bölümüyle Perşembe akşamı 20:00'de Star'da...