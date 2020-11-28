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Star TV Yayın Akışı | İBO Show'da neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 26 Aralık Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında ''Burcu ile Hafta Sonu'' ekranlarda yerini alırken, akşam ise zamana damgasını vuran fenomen program "İBO Show" yayınlanacak. İşte Star TV 26 Aralık Cumartesi yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı | İBO Show'da neler olacak?

26 Aralık Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne Vahe'nin sunumuyla gittiği evleri güzelleştirdiği ve aileleri mutlu ettiği sevilen program "Vahe ile Evdeki Mutluluk" akşam ise zamana damgasını vuran fenomen program "İBO Show" seyirci karşısında olacak.  İşte 26 Aralık Cumartesi Star TV yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı | İBO Show'da neler olacak?

STAR TV 26 Aralık 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Geniş Aile Yerli Dizi / Tekrar

07:00 Medcezir Yerli Dizi / Tekrar

10:00 Burcu ile Hafta Sonu Kadın Programı

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk Yaşam

14:00 Akrep Yerli Dizi Tekrar / Sinema

16:20 En Güzel Bölüm Magazin

16:45 Menajerimi Ara Yerli Dizi / Tekrar

18:45 Star Haber Ana Haber

20:00 İbo Show Eğlence
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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