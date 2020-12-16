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Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 27 Aralık Pazar yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Burcu ile hafta sonu" ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen dizi "Menajerimi Ara" yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 27 Aralık Pazar yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

27 Aralık Pazar Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Burcu ile Hafta Sonu" başlarken, gündüz kuşağında " Tülin Şahin ile Moda" program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Menajeri Ara" 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte27 Aralık Pazar Star TV yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

STAR TV 27 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

07.00 Sol Yanım
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Tülin Şahin ile Moda
13.00 Sol Yanım
15.30 En Güzel Bölüm
16.00 Sefirin Kızı
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara

Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

MENAJERMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mayda’nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris’in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır. Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur.

Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç’ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda’nın Dicle’nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.


MENAJERİMİ ARA 27 ARALIK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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