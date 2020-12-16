Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

27 Aralık Pazar Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerji dolu bir program olan "Burcu ile Hafta Sonu" başlarken, gündüz kuşağında " Tülin Şahin ile Moda" program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Menajeri Ara" 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte27 Aralık Pazar Star TV yayın akışı...

STAR TV 27 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

07.00 Sol Yanım

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Sol Yanım

15.30 En Güzel Bölüm

16.00 Sefirin Kızı

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

MENAJERMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mayda’nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris’in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır. Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur.

Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç’ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda’nın Dicle’nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.