Star TV Yayın Akışı| Niyazi Gül Dörtnala Star'da

STAR TV 9 Mart 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise yerli komedi film "Niyazi Gül Dörtnala" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 9 Mart 2021 Salı yayın akışı...

STAR TV 9 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Seni Çok Bekledim

18.40 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala