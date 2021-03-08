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Star TV Yayın Akışı| Niyazi Gül Dörtnala Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 9 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise sevilen film "Niyazi Gül Dörtnala" seyirci karşısında olacak. İşte 9 Mart 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Niyazi Gül Dörtnala Star'da

STAR TV 9 Mart 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise yerli  komedi film "Niyazi Gül Dörtnala" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 9 Mart 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Niyazi Gül Dörtnala Star'da

STAR TV 9 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Seni Çok Bekledim
18.40 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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