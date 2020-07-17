Star Tv yayın akışı Pazar|Star Tv bugün ne var? 19 Temmuz Pazar yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 19 Temmuz Pazar Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV YAYIN AKIŞI 19 TEMMUZ PAZAR

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Yerli dizi/sinema

13:00 Yerli dizi/sinema

15:30 Yerli dizi/sinema

18.45 Star Haber Hafta Sonu

20:00 REPLİKALAR

REPLİKALAR

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı film, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını anlatıyor.



Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff

Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch

Tür: Bilimkurgu, Gerilim

Ülke: 2019- ABD, İngiltere, Çin, Porto Riko





REPLİKALAR KONUSU

Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Yayın Günü: 19 Temmuz Pazar

Yayın Saati: 20:00