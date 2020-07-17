Star Tv yayın akışı Pazar|Star Tv bugün ne var? 19 Temmuz Pazar yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 19 Temmuz Pazar günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 19 Temmuz Pazar Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 19 Temmuz Pazar Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI 19 TEMMUZ PAZAR
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Yerli dizi/sinema
13:00 Yerli dizi/sinema
15:30 Yerli dizi/sinema
18.45 Star Haber Hafta Sonu
20:00 REPLİKALAR
REPLİKALAR
Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı film, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını anlatıyor.
Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff
Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch
Tür: Bilimkurgu, Gerilim
Ülke: 2019- ABD, İngiltere, Çin, Porto Riko
REPLİKALAR KONUSU
Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır.
Yayın Günü: 19 Temmuz Pazar
Yayın Saati: 20:00
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