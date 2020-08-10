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Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 10 Ağustos Pazartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 10 Ağustos Pazartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 10 Ağustos Salı Star TV yayın akışı

Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 10 Ağustos Pazartesi yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 10 Ağustos Pazartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İki Aile
10:30 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18.45 Ana Haber
20:0 Godzilla

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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