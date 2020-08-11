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Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 12 Ağustos Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 12 Ağustos Çarşamba günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 12 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı

Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 12 Ağustos Çarşamba yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 12 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 12 Ağustos Çarşamba 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aile

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18.45 Ana Haber

20:00 Kayıp Dünya: Jurassic Park

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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