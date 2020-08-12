Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 13 Ağustos Perşembe yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 13 Ağustos Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 13 Ağustos Perşembe 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aile

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18.45 Ana Haber

20:00 Kayıp Dünya: Jurassic Park

22:45 Çember

KAYIP DÜNYA: JURASSİC PARK

1997 yapımı Amerikan bilimkurgu ve macera filmi. Yönetmenliğini Steven Spielberg yapmıştır. Filmin yapımcılığını ise Gerald R. Molen ve Colin Wilson üstlenmiştir. Filmin senaryosu David Koepp tarafından yazılmış ve Michael Crichton'ın 1995 tarihli romanı The Lost World den esinlenilmiştir. Önemli oyuncuları; Jeff Goldblum, Julianne Moore, Vince Vaughn, Pete Postlethwaite, Richard Schiff, Arliss Howard, Thomas F. Duffy, Vanessa Lee Chester ve Richard Attenborough'dan oluşmaktadır.