Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 13 Ağustos Perşembe yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 13 Ağustos Perşembe günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 13 Ağustos Perşembe Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 13 Ağustos Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 13 Ağustos Perşembe 2020 Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18.45 Ana Haber
20:00 Kayıp Dünya: Jurassic Park
22:45 Çember
KAYIP DÜNYA: JURASSİC PARK
1997 yapımı Amerikan bilimkurgu ve macera filmi. Yönetmenliğini Steven Spielberg yapmıştır. Filmin yapımcılığını ise Gerald R. Molen ve Colin Wilson üstlenmiştir. Filmin senaryosu David Koepp tarafından yazılmış ve Michael Crichton'ın 1995 tarihli romanı The Lost World den esinlenilmiştir. Önemli oyuncuları; Jeff Goldblum, Julianne Moore, Vince Vaughn, Pete Postlethwaite, Richard Schiff, Arliss Howard, Thomas F. Duffy, Vanessa Lee Chester ve Richard Attenborough'dan oluşmaktadır.