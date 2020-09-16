Star TV yayın akışı Perşembe | Star TV bugün ne var? 17 Eylül Perşembe yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 17 Eylül Perşembe günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 17 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 17 Eylül Perşembe günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 17 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 17 Eylül Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 İyi Günde Kötü Günde
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
23:30 Çember