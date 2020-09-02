Star TV yayın akışı Perşembe | Star TV bugün ne var? 3 Eylül Perşembe yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 3 Eylül Perşembe günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 3 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı ve 3 Eylül Perşembe günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 3 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 3 Eylül Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Aramızda Kalsın
18.40 Star Haber
20:00 KIN
22:15 Çember
KIN FİLMİ STAR TV'DE
Başrollerinde Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco’nun yer aldığı ‘KIN’ filminin yönetmen koltuğunda ise; Jonathan Baker ve Josh Baker oturuyor.
Yönetmen: Jonathan Baker & Josh Baker
Oyuncular: Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco, Zoë Kravitz
Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Gerilim
Ülke: 2018 / A.B.D.
12 yaşında Eli (Myles Truitt), bir gün hurdalıkta ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir fikri olmadığı, bu dünyanın dışından gelmişe benzeyen bir silah bulup evine getirir. Üvey ağabeyi Jimmy (Jack Reynor) 6 yıl hapiste kaldıktan sonra yeni dönmüştür. O sırada Eli'ın üvey babası Hal'a (Dennis Quaid) yüklü miktarda borç vermiş mafya babası Taylor Bolek (James Franco) borcunu almak üzere gelir ve çıkan çatışma sonunda Hal'ı öldürür. Jimmy ve Eli canlarını zor kurtarıp evden kaçar, ancak Taylor peşlerine düşer. Hem acımasız mafya babasından, hem de FBI'dan uzak durmaya çalışan ikiliyi kurtarabilecek tek şey, ellerindeki gizemli silah olacaktır.
Yayın Günü: 3 Eylül 2020 - Perşembe
Yayın Saati: 20:00