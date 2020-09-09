Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 10 Eylül Perşembe yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 10 Eylül Perşembe günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 10 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı ve 10 Eylül Perşembe günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 10 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 10 Eylül 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
MENAJERİMİ ARA FRAGMAN
Dicle, Barış’ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle’nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle’yle Barış’a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum vampir Ece’nin gözünden kaçmaz ve iyi haberin kokusunu alan kadın Barış’ın peşine düşer. Barış, başına açtığı bunca beladan nasıl kurtulacak dersiniz?
Bu sırada Kıraç’ın oyuncusu Derya Baykal ile Feris’in oyuncusu Müjgan Ferhan Şensoy’a bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelir. Ancak durumun iki oyuncu için de beklenmedik zorlukları olacaktır.
Dicle’nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy’a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay’ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay’ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar’ı oyuna gelmeye ikna eder.
Kıraç, Dicle’yi en sevdiği yönetmenin galasına davet eder. Dicle’nin babasından hiç beklemediği bir jesttir bu. Ancak gala ne yazık ki Dicle’nin hayal ettiği gibi geçmez.