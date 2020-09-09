Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 10 Eylül Perşembe yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 10 Eylül Perşembe günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 10 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 10 Eylül 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

MENAJERİMİ ARA FRAGMAN

Dicle, Barış’ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle’nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle’yle Barış’a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum vampir Ece’nin gözünden kaçmaz ve iyi haberin kokusunu alan kadın Barış’ın peşine düşer. Barış, başına açtığı bunca beladan nasıl kurtulacak dersiniz?

Bu sırada Kıraç’ın oyuncusu Derya Baykal ile Feris’in oyuncusu Müjgan Ferhan Şensoy’a bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelir. Ancak durumun iki oyuncu için de beklenmedik zorlukları olacaktır.

Dicle’nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy’a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay’ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay’ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar’ı oyuna gelmeye ikna eder.

Kıraç, Dicle’yi en sevdiği yönetmenin galasına davet eder. Dicle’nin babasından hiç beklemediği bir jesttir bu. Ancak gala ne yazık ki Dicle’nin hayal ettiği gibi geçmez.