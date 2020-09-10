Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 11 Eylül Cuma yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 11 Eylül Cuma günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 10 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 11 Eylül Cuma günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 11 Eylül Cuma Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 11 Eylül 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Babil (Yeni sezon)
BABİL YENİ SEZONU İLE STAR TV'DE