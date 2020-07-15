Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 16 Temmuz Perşembe yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 16 Temmuz Perşembe günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 16 Temmuz Perşembe Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 16 Temmuz Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI 16 TEMMUZ PERŞEMBE
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Ay Lav Yu Tuu
AY LAV YU TUU KONUSU
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı ‘Ay Lav Yu’nun 6 yıl arayla gelen devam halkası "Ay Lav Yu Tuu" filminde, Amerika’da eğitim alıp köyü Tınne’ye dönen İbrahim’in iki kültür arasında yaşadıklarını anlatılıyor. Filmde neredeyse tüm Amerika’nın kalkıp Tinne’ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor. TAFF imzasıyla gelen filmin zengin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Veysi Aslan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.
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