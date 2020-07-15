Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 16 Temmuz Perşembe yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 16 Temmuz Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV YAYIN AKIŞI 16 TEMMUZ PERŞEMBE

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Ay Lav Yu Tuu

AY LAV YU TUU KONUSU

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı ‘Ay Lav Yu’nun 6 yıl arayla gelen devam halkası "Ay Lav Yu Tuu" filminde, Amerika’da eğitim alıp köyü Tınne’ye dönen İbrahim’in iki kültür arasında yaşadıklarını anlatılıyor. Filmde neredeyse tüm Amerika’nın kalkıp Tinne’ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor. TAFF imzasıyla gelen filmin zengin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Veysi Aslan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.