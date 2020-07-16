Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 17 Temmuz Cuma yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 17 Temmuz Cuma günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 17 Temmuz Cuma Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 17 Temmuz Cuma Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI 17 TEMMUZ CUMA
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Yabancı Sinema (Zorlu Gün)
ZORLU GÜN KONUSU NEDİR?
Annesinin cenazesinden dönmekte olan polis memuru Gun-Soo, yolculuk esnasında kazara bir adama çarpar ve adam oracıkta hayatını kaybeder. Gun-Soo, anın şokuyla riskli bir karar alarak olayı örtbas etmeye karar verir; adamın cesedini annesinin tabutunun içine saklar. Bu hareketi kısa süre içerisinde büyük karmaşalara neden olacaktır.
ZORLU GÜN OYUNCULARI
Başrollerinde Sun-kyun Lee, Cho Jin-Woong, Man-Sik Jeong’un yer aldığı ‘Zorlu Gün’ filminin yönetmen koltuğunda Seong-Hoon Kim oturuyor.
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