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  3. Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 22 Eylül Salı yayın akışı

Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 22 Eylül Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 19 Eylül Cumartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 22 Eylül Salı Star TV yayın akışı...

Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 22 Eylül Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 22 Eylül Salı günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 22 Eylül Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 22 Eylül 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi tekrar/sinema

00:15 İyi Günde Kötü Günde

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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