İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildiVan Büyükşehir Belediyesinden personel alımı iddialarına yalanlamaYamaç Paraşütü yapmak isteyen Alman turist denize çakılarak öldüTürkiye'de bir ilk! 1 buçuk ay arayla iki kez koronavirüse yakalandıStar TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 24 Eylül Perşembe yayın akışıAK Parti Milletvekiline koronavirüs tedbirlerini ihlal cezasıKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 24 Eylül PerşembeFOX TV Yayın akışı | 24 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup ölüme terk ettilerGünlük burç yorumları 23 Eylül Çarşamba 2020
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 24 Eylül Perşembe yayın akışı

Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 24 Eylül Perşembe yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 19 Eylül Cumartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 24 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı...

Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 24 Eylül Perşembe yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 24 Eylül Perşembe günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 24 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 22 Eylül 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 İyi Günde Kötü Günde

23:15 Çember

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT