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Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 25 Ağustos Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 25 Ağustos Salı günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 25 Ağustos Salı Star TV yayın akışı...

Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 25 Ağustos Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 25 Ağustos Salı günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 25 Ağustos Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi yayın akışıStar Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi yayın akışı

STAR TV 25 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah SAbah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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