Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 25 Eylül Cuma yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 25 Eylül Cuma günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 25 Eylül Cuma Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 24 Eylül Perşembe günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 24 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 25 Eylül 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Babil
00:15 Menajerimi Ara