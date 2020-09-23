Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 25 Eylül Cuma yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 24 Eylül Perşembe günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 24 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 25 Eylül 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Babil

00:15 Menajerimi Ara