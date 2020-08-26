Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 26 Ağustos Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 26 Ağustos Çarşamba günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 26 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 26 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah SAbah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Kolpaçino Bomba

22:30 Yerli sinema/dizi

Kolpaçino Bomba

Ünlü komedyen Şafak Sezer’in hem oynadığı, hem de yönettiği Kolpaçino Bomba filmi, ilk filmin devamı niteliğni taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Kemal İnci, Özlem Hasgül gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Şafak Sezer

Oyuncular: Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Aydemir Akbaş

Konusu:

İlk filmin ardından devam filmiyle karşımıza çıkan Kolpaçino Bomba, ana kadrosunu neredeyse koruyor. Emlakçılığa başlayan Özgür, zengin bir ailenin damadı olmuştur. Eşini şarkıcı Şale ile aldatan Özgür'ün kaçamak macerası, Şale'nin kendisinden şantaj yoluyla para istemesiyle başlar. İlk filmden tanıdığımız Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür bu durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Hatta sadece kendisini değil, kendisini koruması için tuttuğu ekibin de hayatını tehlikeye atar. Sonunda işler öyle bir boyuta varır ki, Özgür kendisini İstanbul sokaklarında komik bir ölüm kalım savaşı içinde bulur...

Yayın Günü: 26 Ağustos Çarşamba

Yayın Saati: 20.00