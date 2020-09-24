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FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 26 Eylül Cumartesi yayın akışı

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 26 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 26 Eylül Cumartesi yayın akışı

FOX TV 26 Eylül Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 26 Eylül Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? 

FOX TV 26 Eylül Cumartesi Yayın Akışı

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12.15 DOSTUMUN DÜNYASI

13.00 BARAJ

15.45 YASAK ELMA

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 ZÜMRÜDÜANKA

00.00 BARAJ

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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