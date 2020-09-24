FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 26 Eylül Cumartesi yayın akışı
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 26 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 26 Eylül Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 26 Eylül Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 26 Eylül Cumartesi Yayın Akışı
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12.15 DOSTUMUN DÜNYASI
13.00 BARAJ
15.45 YASAK ELMA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 ZÜMRÜDÜANKA
00.00 BARAJ