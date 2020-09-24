Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 26 Eylül Cumartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 26 Eylül Cumartesi günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 26 Eylül Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 26 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli dizi/sinema

16.15 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İyi Günde Kötü Günde

02:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk