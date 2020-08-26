Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 27 Ağustos Perşembe yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 27 Ağustos Perşembe günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 27 Ağustos Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 27 Ağustos Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Kolpaçino Bomba

22:30 Yerli sinema/dizi

22:00 Çember