Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 27 Ağustos Perşembe yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 27 Ağustos Perşembe günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 26 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı ve 27 Ağustos Perşembe günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 27 Ağustos Perşembe Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 27 Ağustos Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Kolpaçino Bomba
22:30 Yerli sinema/dizi
22:00 Çember