Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 26 Eylül Cumartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 27 Eylül Pazar Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 27 Eylül Pazar günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte27 Eylül Pazar Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 27 Eylül Pazar Yayın Akışı
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Yerli dizi/sinema
16:10 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
01:00 Çember