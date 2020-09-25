Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 27 Eylül Pazar günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte27 Eylül Pazar Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 27 Eylül Pazar Yayın Akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yerli dizi/sinema

16:10 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

01:00 Çember