Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 28 Ağustos Cuma yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 28 Ağustos Cuma günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 28 Ağustos Cuma Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 28 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema

23:45 Medcezir

Kanlı Nigar

Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal, Fatma Girik ve Sümer Tilmaç’ın başrollerini paylaştığı ‘Kanlı Nigar’ filminin yönetmenliğini Memduh Ün üstleniyor. Film, Osmanlı döneminde İstanbul'da randevuevi işleten Cihanyandı Kanlı Nigar'ın, kendini bu yola düşürenlerden aldığı intikamın hikayesini anlatmaktadır.



Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Kemal Sunal, Fatma Girik, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez

Tür: Komedi, Dram

Ülke: 1981 / Türkiye

Osmanlı Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Cihanyandı Kanlı Nigar, uzun zaman önce kötü yola düşmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genelev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özel nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından intikam almayı aklına koyan kadın kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir.

Yayın Günü: 28 Ağustos 2020 - Cuma

Yayın Saati: 20:00