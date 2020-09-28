Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 29 Eylül Salı yayın akışı
Star TV yayın akışı ve 29 Eylül Salı günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 29 Eylül Salı Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 29 Eylül Salı günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 29 Eylül Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 29 Eylül Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
00:15 İyi Günde Kötü Günde