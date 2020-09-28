Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 29 Eylül Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 29 Eylül Salı günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 29 Eylül Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 29 Eylül Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

00:15 İyi Günde Kötü Günde