Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 28 Temmuz Salı yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 28 Temmuz Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Garip