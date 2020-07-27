Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 28 Temmuz Salı yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 28 Temmuz Salı günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 28 Temmuz 2020 Salı Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 28 Temmuz Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Garip